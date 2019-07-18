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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Riva'da sürdürüyor

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.

18.07.2019 12:59 Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Riva
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına bu sabah Riva Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı idmanla devam etti.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü. Dinlenme, kondisyon ve taktik ağırlıklı gerçekleştirilen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Antrenman, pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve şut çalışması ile sona erdi.
İzinli olan Gary Medel ile Rıdvan Yılmaz idmana katılmazken, Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson takımdan ayrı sahada koşu çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, kamp çalışmalarına bugün saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.


Kaynak: DHA
Hasan Doğan, Beşiktaş, Sabah, Riva, Spor

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