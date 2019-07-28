Haberler» Spor» Haber

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyorSALZBURG - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

28.07.2019 16:06
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
- Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
SALZBURG - Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile tamamladı. Diğer futbolcular ise 5'e 2 çalışması ve kondisyon koşuları yaptı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.
Beşiktaş, Avusturya kampındaki ikinci hazırlık maçını yarın TSİ 19.00'da Yunan ekibi A. Larisas ile oynayacak.

Avusturya, Beşiktaş, Sabah, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
00:56   Erzurumspor, Obertan ile yeniden anlaştı
00:06   Gençler Avrupa Judo Kupası'nda Tuğçe Beder altın madalya kazandı
23:56   Başpehlivanlık güreşi 45 dakika sürdü
23:53   Trabzonspor bayrağının altında taraftarlardan meşale şov
23:44   Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları (1)
23:44   Ahmet Ağaoğlu'nun açıklamaları (2)
23:39   'Trabzonspor İçin 1 Meşale de Sen Yak' etkinliği yapıldı