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Beşiktaş, yeni sezon için Volkan Babacan'la anlaşma sağladı

Sezon sonunda Loris Karius'la yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Başakşehir'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan ile söz kesti. Yönetim, teknik direktör Sergen Yalçın'ın onay vermesinin ardından yeni dönem için transfere şimdiden noktayı koymayı planlıyor.

19.02.2020 11:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 11:36

Premier Lig ekibi Liverpool'dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius'un, istikrarsız bir görüntü sergilemesi ve taraftarların büyük tepkisini çekmesi sonrasında 'ta yönetim, dönem sonunu beklemeden yeni kaleci arayışına başladı. Kulüple kontratı Haziran ayında bitecek olan Alman file bekçisiyle yollarını ayırma kararı alan Beşiktaş, yeni kalecisini buldu.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Siyah-Beyazlılar'ın, 'in tecrübeli kalecisi Volkan Babacan'la anlaşma sağladığı kaydedildi. İstanbul temsilcisinde Mert Günok'un gölgesinde kalan 31 yaşındaki kaleciyle menajeri aracılığıyla el sıkışan Kara Kartal, Başakşehir'in de ayrılığa sıcak baktığı Volkan'ı, sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planladığı bildirildi.

MİLLİ TAKIMDA DA GÖREV YAPTI

Beşiktaş Yönetimi'nin, Volkan konusunda teknik direktör Sergen Yalçın'la görüşüp genç teknik adamın da onayını alması sonrasında sezon bitimi için Volkan'la şimdiden söz kesmesi bekleniyor.

2014'ten bu yana Başakşehir forması giyen tecrübeli file bekçisi, 6 sezonda 161 karşılaşmada görev yaptı. Başakşehir'deki başarılı görüntüsü sonrasında bir dönem A Milli Takım'ın kalesini de koruyan Volkan, 35 karşılaşmada görev yapmıştı.

Beşiktaş, yeni sezon için Volkan Babacan'la anlaşma sağladı

Volkan Babacan, Loris Karius, Başakşehir, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (6)
ADEM BÜYÜK:Karius daha iyi adam 2 senedir top görmedi birde milli kaleci demişsiniz. Hiç almayın alt yapıdan genç bir kardeşimizi oynatın daha iyi. Uğurcan Barcelonadan gelmedi sonuçta
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İSTEMİYORUZZZ:Loris Karius iyi olabilir ama beşiktaşın kalesini koruyacak kapasite onda da yoooooookk boşa para dökmeyin sokağaaa
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NİRVANA:Volkan babacanın Tolga Zenginden bir farkı yok . İkisi de 2 senedir oynamıyor . Kesinlikle hatalı bir transfer olur . Kariusun bonservisi ucuza alınsın ve genç ersine şans verilsin . Bu dönemde bunları konuşup kariusun moralini bozmayalım .
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TEAM SYSTEM:Gelmiyor ! medya getiriyor boş haber yada medya getirmek istiyor . Boşa atıp dolu tutmaya çalışıyorlar . Ayrıca bu adamı Beşiktaşlıların çoğunluğu kabul etmeyecektir .
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ERHAN:AL BİRİNİ VUR ÖTEKİNE. .
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KİCKBOXER:ALLAH KAHRETSİN BU NASIL TRANSFER
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