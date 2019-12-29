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Beşiktaş yeni yıla sokak festivalleriyle girecek

Beşiktaş Belediyesi, yılbaşında birbirinden farklı konserler düzenleyerek yeni yıla Beşiktaş'ın dört farklı mahallesinde sokak festivaliyle merhaba diyecek.

29.12.2019 14:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 14:48 Beşiktaş yeni yıla sokak festivalleriyle girecek
Belediyesi, yılbaşında birbirinden farklı konserler düzenleyerek yeni yıla Beşiktaş'ın dört farklı mahallesinde sokak festivaliyle merhaba diyecek. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da katılacağı festivalin finali Sanatçılar Parkı'nda Feridun konseriyle olacak.

Yeni yıl hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden Beşiktaş Belediyesi Aralık ayının ilk günlerinden bu yana Beşiktaş Çarşı başta olmak ilçenin birçok noktasını yeni yıl için ışıklandırdı. 2020 yılı için dopdolu bir etkinlik takvimi hazırlayan Beşiktaş Belediyesi bu sene farklı bir organizasyona imza atarak ilçenin dört mahallesinde yeni yıl için sokak festivali düzenleyecek. Etiler Sanatçılar Parkı, Dikilitaş Parkı, Abbasağa Parkı ve Karanfilköy Şenlik Alan'ında düzenlenecek olan konserler, gösteriler, özel şovlar ve birbirinden farklı performanslarla Beşiktaşlılar unutmayacaklarını bir yeni yıl coşkusu yaşayacak. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yeni yıla Sanatçılar Parkı'nda binlerle birlikte Feridun Düzağaç konseriyle girecek.

Tiyatro doğaçlama ekibi sahne alacak

Saatler 20.00'i gösterdiğinde Abbasağa Parkı'nda, kutlamalar Buble Show ve Pandomim gösterisiyle başlayacak, ardından komedyen Cem İşçiler Stand Up gösterisiyle sahne alacak. Gecenin sonunda saat 23.00'de sanatçı Cem Doğan parçalarını Abbasağa Mahallesi sakinleri için seslendirecek. Dikilitaş Mahallesi'nde saat 20.00'de yılbaşı kutlamaları Buble Show ve Pandomim gösterisiyle başlayacak hemen ardından Dilek Çelebi ile Doğaçlama Tiyatro Ligi sahne alacak. Saatler 23.00 gösterdiğinde Faik Pala eşsiz eserlerini Dikilitaşlılar için seslendirecek. Karanfilköy Şenlik Alanı'nda kutlamaların bir diğer adresi olacak. Saatler 20.00 gösterdiğinde Buble Show ve Pandomim gösterisiyle kutlamalar başlayacak, daha sonra tiyatro doğaçlama ekibi sahne alacak.

Düzağaç saat 23.00'de Etiler Sanatçılar Park'ında

Şarkıcı, Tuğçe Haşimoğlu yeni yıla saatler kala sevilen parçalarını seslendirecek. Etiler Sanatçılar Parkı'nda kutlamalar saat 19.30'da Dj Onur Alp'in performansıyla başlayacak. Ardından Öykü Can Kösedağ ve Büşra Alnıtemiz sahne alacak. ve son olarak milyonların gönlünde taht kuran Feridun Düzağaç saat 23.00'de Etiler Sanatçılar Park'ında sahne alarak birbirinden güzel parçalarını yeni yıla saatler kala Beşiktaşlılar için seslendirecek. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

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