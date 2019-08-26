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Beşiktaş yeniden Aboubakar'ın peşine düştü

Süper Lig'e 1 galibiyet,1 mağlubiyetle başlayan Beşiktaş'ta forvet hattına takviye için çalışmalar sürüyor. Burak Yılmaz'ın sakatlığında forvet hattında sadece Güven'in kalması sonrasında, siyah beyazlı ekip eski futbolcusu Aboubakar için girişimlere başladı.

26.08.2019 09:18
Beşiktaş yeniden Aboubakar'ın peşine düştü

Beşiktaş'ta forvet arayışları devam ederken, transferin bitmesine sayılı günler kala yönetim girişimlerini sıklaştırdı.

SON ÇARE ABOUBAKAR

Siyah beyazlı ekip, İngiltere, İtalya ve Güney Amerika'dan isimlerle temas kurarken eski golcüsü Vincent Aboubakar'ı son çare olarak listeye aldı. Porto'nun B takımıyla maçlara çıkan Kamerunlu golcü diz sakatlığı sebebiyle geçen sezon 241 gün sahalardan uzak kalmıştı.

Eğer Beşiktaş istediği forveti alamazsa Aboubakar'ı alacak. Ancak riske girmemek için maç başına sözleşme teklif edilecek.

Beşiktaş yeniden Aboubakar'ın peşine düştü

Vincent Aboubakar, Güney Amerika, İngiltere, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (1)
BİRİ YER BİRİ BAKAR , VİNCENT ABOUBAKAR: ŞAİR
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