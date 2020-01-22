Haberler » Spor » Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı'ndan örnek davranış - Spor

Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı'ndan örnek davranış

Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı, örnek bir davranışa imza attı ve rakibi Sarıyer Maden Gençlikspor sahaya 9 kişi çıkınca kendileri de 2 futbolcusunu kenara alıp 9 kişi ile oynadı.

22.01.2020 13:37 | Son Güncelleme: 22.01.2020 13:48Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı'ndan örnek davranış
Yıldız Kız Takımı, örnek bir davranışa imza attı ve rakibi Maden Gençlikspor sahaya 9 kişi çıkınca kendileri de 2 futbolcusunu kenara alıp 9 kişi ile oynadı.

Beşiktaş Yıldız Kız Futbol Takımı, fair-play örneği sergiledi. Siyah-beyazlı futbolcular, Türkiye Şampiyonası 1. Kademe ikinci maçında Sarıyer Maden Gençlikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye 11 kişi başlayamayan Sarıyer Maden Gençlikspor, sahaya 9 futbolcu ile çıktı. Rakibin maça 2 kişi eksik çıkmasının öğrenen siyah-beyazlılar da müsabakaya 9 kişi başladı.

Karşılaşmayı ise Beşiktaş 12-0'lık skorla kazandı. - İSTANBUL

Beşiktaş, Sarıyer, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:50  Adana Demirspor, sağ bek Okan Alkan'ı transfer etti
15:48  Dünya Ralli Şampiyonası'nda heyecan başlıyor
15:38  Aliağaspor FK, Ayvalıkgücü Belediye Spor'a konuk olacak
15:37  Lider Hatayspor, Menemen maçı hazırlıklarını sürdürüyor
15:36  Adana Demirspor, Okan Alkan'ı renklerine bağladı
22.01.2020 15:56:27