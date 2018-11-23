Beşiktaş, Yıldızlarını Satarak Maaş Yükünü Azaltacak

Teknik Direktör Şenol Güneş'le 4. sezonunu geçiren Beşiktaş, son 2 sezondur istediği sonuçları elde edemiyor. Deneyimli teknik adamla birlikte ilk 2 sezonunda şampiyon olan siyah-beyazlı takım, geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etse de Süper Lig'i 4. bitirmişti. Devler Ligi'ne gitme hakkını elde edemeyen Beşiktaş, bu sezon da hem ligde hem UEFA Avrupa Ligi'nde istediği sonuçları alamıyor. Bir dönem yaptığı transferlerle ses getiren transfer komitesi, son 2 sezondur bu konuda isabetli işler yapamıyor.

Şampiyonlar Ligi'ne katılamayan ve önemli bir gelirden mahrum kalan siyah-beyazlılar, bu nedenle oyuncu maaşı ödemek dahil bir çok maddi problemle karşı karşıya kaldı. Bu süreci aşmak isteyen Beşiktaş yönetimi, ilk önce eldeki yüksek ücretli oyunculara gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket edecek olan futbol şubesi yöneticileri, ara transfer dönemi için çalışmalara başladı.

MAAŞ YÜKÜ AZALACAK

Deneyimli teknik adam, yönetime sunduğu raporda Pepe, Adriano, Love, Oğuzhan ve Tolgay gibi isimlere gelecek tekliflerin değerlendirilmesini istedi. Yönetimin yüksek maaş ve verim hesabı yaparak bir rapor istediği Güneş'in verdiği liste ile maaş konusunda bir rahatlama olacak. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Adriano'yu bedava göndermek istemeyen Beşiktaş, ara transfer döneminde gelecek teklifleri dikkate alacak. Brezilyalı sol bek için başta Japonya olmak üzere Çin ve Katar kulüplerinden teklifler olduğu öğrenildi.

Ayrıca kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan konusunda da kesin kararlı olan Beşiktş yönetimi, sezon başında 4 yıllık sözleşme yenilediği 27 yaşındaki oyuncuyu bedava göndermeyecek. Aynı şekilde kulüple yeni sözleşme yapan ancak performansıyla taraftarların tepkisini alan Oğuzhan Özyakup konusunda da özellikle Avrupa'dan gelecek teklifler değerlendirilecek. Deneyimli çalıştırıcı, Vagner Love konusunda da yönetime "Satılabilir" raporu verdi. Siyah-beyazlıların büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı golcü, bir türlü istenilen performansı gösterememişti.

PEPE AVRUPA'YI İSTİYOR

Siyah-beyazlılarda yaklaşık 5 milyon Euro ile en yüksek maaşı alan Portekizli savunma oyuncusu Pepe'nin de ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. Geçtiğimiz sezonun başında kadroya katılan ancak Şampiyonlar Ligi hedefinden uzak kalınca maaşı problem olan deneyimli futbolcu, Avrupa'ya gitmek istiyor.

Arap yarımadası ve Uzak Doğu'dan gelen tekliflere sıcak bakmayan 35 yaşındaki başarılı stoper, futbol hayatını Avrupa'nın büyük takımlarından birinde sonlandırmak istiyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Portekizli futbolcu için, ara transfer döneminde gelecek teklifler değerlendirilecek. Beşiktaş, bu konuda bonservis elde edemese de, yüklü bir maaş ödemesinden kurtulmuş olacak.