Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğulları: Talisca için girişim yok

Koronavirüs nedeniyle Beşiktaş Kulübü'nde hemen hemen tüm işler evlerden yürütülürken, büyük ölçüde duran transfer çalışmaları da telefon vasıtasıyla takip ediliyor.

Siyah-beyazlı yönetimin transferden sorumlu yöneticisi Erdal Torunoğulları, son günlerde basında yer alan Anderson Talisca haberleri hakkında Milliyet'e özel açıklamalarda bulundu.

"TALISCA İÇİN GİRİŞİM YOK"

Virüs salgını nedeniyle Avrupa'daki tüm kulüplerin maddi problemlerle karşı karşıya kaldığına vurgu yapan Torunoğulları şöyle konuştu;

"Talisca haberlerini ben de okuyorum. Bir transfer yapılacaksa önce kimin haberi olur; Beşiktaş yönetiminin. Ne yönetim kurulu ne de ben, Talisca ile ilgili bir girişimde bulunmadık. Ayrıca oyuncunun Beşiktaş'a dönmek istediği yönünde bize resmi bir teklif de ulaşmadı. Gerçekçi olmak lazım. Beşiktaş'ın maddi sıkıntı içerisinde olduğunu herkes biliyor. Hal böyleyken bizim pahalı transfer çalışması içerisinde olmamız mümkün değil"