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Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Seri'nin penaltı pozisyonuna gönderme

Galatasaray'ın BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendiği maçta, Jean-Micheal Seri'nin içinde bulunduğu bir pozisyonda penaltı tartışmaları yaşandı. Beşiktaş ikinci başkanı Adnan Dalgakıran, söz konusu pozisyonla ilgili sosyal medyadan çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

17.02.2020 10:05 | Son Güncelleme: 17.02.2020 11:17

Beşiktaş Kulübü 2. Başkanı Adnan Dalgakıran, 'ın Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadeledeki tartışmalı penaltı pozisyonu için paylaşım yaptı.

"VAR DA EDEBİLİYOR YOK DA"

Beşiktaşlı yönetici 'dan paylaşımında, "Eğer bir puan fark ile şampiyon olursan, kasana fazladan 250 milyon lira giriyor. Ligdeki 15 takımın hiç birinin bütçesi bu rakamdan fazla değil. Bir düdük sizi VAR da edebiliyor, yok da." ifadelerini kullandı.

Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısının son dakikasında sarı-kırmızılıların 1-0 önde olduğu anda Seri'nin ceza alanında elle oynadığı ve pozisyonun penaltı olduğu yönünde tartışmalar yaşanmıştı.

NOT: Görseller beIN SPORTS'tan alınmıştır.

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Beşiktaş yöneticisi Adnan Dalgakıran'dan Seri'nin penaltı pozisyonuna gönderme

Beşiktaş Spor Kulübü, Yeni Malatyaspor, Galatasaray, Twitter, Spor


HABER YORUMLARI (32)
ATINI SEVMEYEN KOVBOYCU:geçen seneyi de hatırlıyorsun umarım bjk GS maçında Top vidanın eline çarptığında Cüneyt hoca Var a gidemedi. onu da böyle erkek gibi konuşsaydın yaa. hani erkeksiniz yaa
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KAYA:Geçen yıl Alanya Rize maçlarında ki oyunlar yine oynanmaya başladı. Yine cin con sahneye çıktı. Şimdi birileri utanmadan 6 maçtır galip geliyoruz diyecek. yahu bu memlekette hakemlerin gördüklerini takım ayırmadan çalmaları çok mu zor?bırakın takımlar alın teri ile şampiyon olsun. Son yıllarda şampiyonları hakemler belirler hale geldi.
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İŞİN ASLI:gslılar her zaman ''biz mayıs takımıyız'' der. hayır siz mayıs takımı değilsiniz bizim hakemler ''mayıs hakemleri''. avrupanın üst liglerinde mayıs ayında şampiyonluk şansı olan takımların tümü az çok performans arttırırlar ama bizim ligde sadece gs arttırır diğer takımlar mayısta geriler:)) hemen herkes de bu tiyatroyu yer
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MEHMET YILMAZ:FEDERASYON, MHK VE VARDAKİ HAKEMLERE YAZIKLAR OLSUN. Bünyamin gezer pozisyon için kesinlikle penaltı. VARDAKİ HAKEMLERE ALDIĞINIZ PARA HARAM diyerek eleştirmiştir. Bu federasyon , MHK ve hakemlerle türk fotbolu geleşmez. Anadolu takımları ligden çekilsin. 4 takım kendi arasında oynasınlar. Bu kadar haksızlık, adaletsizlik olmaz. YAZIKLAR OLSUN.
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4 3
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SU KABADAYISI FATİH:AMERİKAYI KEŞFETMEYE GEREK YOK BEYLER, BUNDAN ÖNCE DE CİNCONUN ALANYA VE RİZE MAÇLARIYLA ŞAMPİYON OLDUĞU AŞİKARDIR, AMA HİÇÇÇ GEREK YOK BİLİYOMUSUNUZ, GENE BALON CİNCON AVRUPADA FARK YER BİR GOL ATAR PUANSIZ BİTİRİR O KADARRRR
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1234:siz böyle sindiremediğiniz kabullenemediğiniz kendi işinize kendi takımlarınıza bakmadığınız sürece, başarılı olmuş takıma leke attığınız sürece hep galatasarayı zirvede görüceksiniz, seviyeyi düşürmek istemedim ama kudurunnnnn
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4 4
ULTRAKEDİ:Paratör ondan sonra edebiyat yapıyor. Aynı pozisyon kendilerine olsa ne yapacak ?
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SCOUT:ilk devre gs maçında vidanın elle oynadığı pozisyonda neredeydiniz
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MHK:operasyon takımı GS yine iş başında. Geçen yıl Bursa, Kayseri, Trabzospor ve özeliklle Rize maçında muazzam bir iş çıkaran GS lobisi yine iş başında. Ali KOÇ şirketleri için TS üzerinden ALBAYRAK''ı dövmeye çalışırken, GS nin ne yaptığını göremiyor herhalde. . .
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MMT:Çok boş bi adamsın, Ali Koç Albayrağı dövecekmiş, ne içtiysen iyi kafa yapmış.
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