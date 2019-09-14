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Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün

Gazişehir Gaziantep-Beşiktaş maçından sonra konuşan Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, hakemlere yüklendi. Ürkmezgil, "Hakemler çok deneyimsizdi bugün. Penaltıdan önceki taç atışı VAR'dan incelenmeliydi. Daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması korkutucu." dedi.

14.09.2019 23:02

Beşiktaş'ın Gazişehir Gaziantep'e 3-2 mağlup olduğu maçın sonunda Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, karşılaşmanın hakemine yüklendi.

Ürkmezgil, "Sayın Zekeriya Başkan göreve geldiğinde kendisin alıp kutlamıştım. Sayın Kaptan, bu sene gerçekten bütün bu olaylarla ilgili çok dikkatli olmamız gerektiğini söylemiştim. Geçen sene çok şeyler yaşandı. VAR çok gündeme geldi, bugün bunun bir neticesi mi kafam karışıyor. Bugün VAR'da Koray Gencerler nasıl verildi, geçen hafta Rize'de de o vardı sanırım. Dördüncü hakem de herhalde ligimizin en genç hakemlerinden biriydi." dedi.

Ahmet Ürkmezgil

"DORUKHAN'A ATILAN TEKME SARI KARTLA GEÇİŞTİRİLDİ"

Ürkmezgil, "İkinci yarı çok yavaş ve yerden topu kaleciye teslim etmeye başladılar. Dorukhan'a gelen tekmeyi sarı kartla geçiştirdi. O kartın rengi sadece sarı mı olmalıydı? Hakemler çok deneyimsizdi bugün. Penaltıdan önceki taç atışı VAR'dan incelenmeliydi. Ligimizde daha 4. haftada hakem hatalarının bu boyuta ulaşması düşündürücü ve korkutucu." diye konuştu.

Beşiktaş Yöneticisi Ahmet Ürkmezgil: Hakemler çok deneyimsizdi bugün

Ahmet Ürkmezgil, Gaziantep, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(12)
VATANDAŞ:geçen sezon 17 takımın başkanları bu hakemlere sahip çıkarak hakemlerde hata yapar dedi şimdi ne oldu canınız mı yandı
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REZALET:Abdullah avcı bjk ye 3xl gelmiş milli takımda ne yaptı ki bjk de ne yapsın
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VAN:Takimlardan dişlananlari yaşi geçmişleri toplarsan sonu gulunç ve bu olr verin pili bitenlere tirilyonlari yatsinlar kendilerine
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BEYZALİ:VAR KIRMIZI KARTLIK VE GOLLÜK POZİSYONLAR İÇİN VAR BİZLER BUNU BİLİYORUZ AMA BEŞİKTAŞ YÖNETİCİSİ HALA TAÇ İÇİN VAR DİYOR NE KADAR FUTBOLDAN UZAK YÖNETİCİLERİMİZ VAR KEŞKE YÖNETİCİ SEÇİMLERİN DEDE VAR SİSTEMİ KULLANILSA
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KICKBOXER:BENDE BESIKTASLIYIM BU OYUNUN VE SKORUN SEBEBI FIKRET ORMAN VE ABDULLAH AVCI KURDUGUNUZ TAKIM 2. LIG TAKIMI ESKI MESAJLARIMDA SOYLEDIM ABDULLAH AVCI 10-11.MAC GIDER DEMISTIM
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AĞLAK BJK:HAKEM ÇOK İYİ YÖNETTİ MAÇI AĞLAMAYIN HEMEN EZİKTİSTAN SİZİ
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LEVO:YENİLİNCE HEMEN HAKEM SORUMLU GAZİŞEHİR HAKETTİ KAZANDI
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HAKEMDEN ÖNCE:takım bugün cidden çok kötyüdü önce ona bakılması lazım.
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SERHAT CAN:beşiktaşı yenmek için gerekli olan malzemeler 2 kırmızı kart 1 penaltı bide 3-0 ken 6 6 diyenler vardı 3-2 olunca 3-3 olacak diye bir tarafları korktu.
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SERCAN:Koskoca Beşiktaşı forvetsiz bıraktınız ne hale getirdiniz hakem hatasından medet ummayacaksınız çıkıp takır takır top oynacaksınız.
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