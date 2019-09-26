Haberler » Spor » Haber

Beşiktaş Yöneticisi Deniz Atalay: Başkanımız istifa etmedi

Beşiktaş'ta olağanüstü toplantı sonrası yönetici Deniz Atalay, "Başkanımız görevini bırakmadı, istifa etmedi. Yönetim kurulundan da herhangi bir istifa yok." dedi.

26.09.2019 17:32

Beşiktaş'taki görevini bırakacağını açıklayan Başkan Fikret Orman, bugün kulüp binasında yönetim kurulu ile toplantı yaptı. Toplantı sonrası konuşan Yönetici Deniz Atalay, "Olağanüstü seçimli bir genel kurul kararı aldık. İlk toplantımız 13 Ekim tarihinde olacak. Çoğunluk sağlanmazsa 20 Ekim olarak gerçekleşecek. Beşiktaş camiasına hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"FİKRET ORMAN İSTİFA ETMEDİ"

Fikret Orman'ın istifa etmediğini söyleyen Deniz Atalay, "Fikret Orman, Beşiktaş Kulübü Başkanlığından zaten istifa etmedi. Görevini bırakmadı. Başkanımızın başkanlığı devam ediyor. Böyle bir şeyi biz yönetim kurulu olarak kabul etmezdik, etmiyoruz. O da bizim isteğimizi kırmadı, görevinin başındadır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Yöneticisi Deniz Atalay: Başkanımız istifa etmedi

Deniz Atalay, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(6)
NİHAT:ya bi git artık kanımızı emdin yaaaaa
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:et artık etttt be adam paraları çarcur ettin git artık şu külüpten
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
COZUT:Et fiko et ne olur et, git artık fiko olmuyor, talisca,abubakar,Cenk,kagawa,adriyano,marcello,babel şampiyonlar liginin kadrosunu gönderdin sende git...
Yayından Kaldır
4 2
Cevap yaz
PAKO:GÜNAYDIN İYİ UYKYLAR
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
BJK:NE YAPTI PEKİ SİZ Mİ KOVDUNUZ ???? TAZMİNAT MI ÖDEYECEK SİNİZ ??? BJK NİN PARASI ÇOK DEMİ ??? BIRAKIN GİTSİN GİDERKENDE SORUN BJK NİN PARALARI NEREDE ????
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
ADİOS AMİGOS:Hayırlı olsun fikret başkanın emeği ödenmez çok haksızlık yapıldı nerden kulübü aldı bir düşünmek lazım avrupada en başarılı yılları yaşattı........
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
19:34 Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
19:30 Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası
19:26 Başkent ekibi, bir üst tura yükseldi
19:26 Jose Sosa: "Yolun sonunu iyi getirebiliriz"
19:11 Barcelona'ya komik ceza! Griezmann...
19:10 Dünya Halter Şampiyonası
19:01 Kasımpaşa, Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü