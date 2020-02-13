Beşiktaş yöneticisi Kemal Erdoğan: Göztepe maçı için Tahkim Kurulu'na gideceğiz

Beşiktaş 'ın TFF'den sorumlu yöneticisi Kemal Erdoğan, Göztepe - Beşiktaş maçıyla ilgili verilen karar hakkında TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Kararın gerekçesini istediklerini kaydeden Erdoğan "IFAB ve MHK raporlarının da bizimle paylaşılması için başvuruda bulunuyoruz ve bunu öğrenmenin de tüm kamuoyunun hakkı olduğunu düşünüyorum. Bunu herkes merak ediyor, neden böyle bir karar çıktı? VAR kayıtlarının yayınlanması için bir başvurumuz olmuştu, üzerinde çok durulmadığını gördük. Şeffaflık ilkesi nedeniyle herkesin neyin nasıl ve neden olduğunu görmesi gerekiyor. Herkese adil olunması gerekiyor, sahadaki kurallar belli. Yasalara ve mevzuatlara çok dikkat edilmesi gerek. Kişilere göre değil, herkese aynı yaklaşımın olması ve gerekçenin açıklanması gerekiyor." dedi.

"50 KİŞİLİK HEYETE SORULDU MU?"

Tahkim'e gideceklerini de belirten yönetici, "Önce Tahkim süreci var, federasyona yazılı başvurumuzu yapacağız. Tahkim kararına göre, başka yollara gitmemiz gerekiyorsa, ona da karar vereceğiz. Kulüpler Birliği toplantısında sayın Sarvan güzel bir sunum yaptı ve hakem kararlarını yakından takip ettiklerini göstermek için örnek verdi. Soru işaretleri olan kararlarda, faal hakemlerden oluşan 50 kişilik bir heyete pozisyonu sorduklarını ve oyladıklarını söyledi. Diaby'ye yapılan sert müdahalede hakemin sarı kart gösterdiği pozisyonu da örnek gösterdiler. Yüzde 95'i, kartın kırmızı olması gerektiğini ifade etmiş ve maalesef VAR bu pozisyonda yok demiş. Kural hatası olan pozisyon, 50 kişilik heyete soruldu mu, görüşleri nedir?" ifadelerini kullandı.