Beşiktaş yöneticisine çarpıcı soru: Galatasaray, futbolun derin devleti mi?

Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'ın Beşiktaş'ın Youtube kanalında katıldığı canlı yayında Fenerbahçe ve Galatasaray ile olay yorumlar yapıldı.

Manşet Özel programı yorumcusu Fehmi Besler, Adnan Dalgakıran'a, "Galatasaray'ın Türkiye'de futbolun derin devleti olduğuna inanıyor musunuz? Bir takım istatistiklerin sadece bir takımın lehine oluşması her sene Galatasaray tarafına doğru çıkıyor. Ali Koç'un Fenerbahçe Başkanı olmasından sonra, Galatasaray'ın dışarıdaki gücünün dışarıdan paylaşılacağına, Fenerbahçe'nin 'Koç' gücünü kullanacağına veya kullandığına inanıyor musunuz? Çünkü öyle bir ülke ki, şehrin göbeğinde bir görüşme oluyor, o görüşmenin ayakları ise Fenerbahçe Başkanı ile Federasyon Başkanı oluyor. Fenerbahçe Başkanı, aynı zamanda da Türkiye'nin en büyük holdinginin sahibi ve onun iş yaptığı binlerce insandan biri de hakem komitesi başkanı. Ancak bunu kim eleştiriyor? Türkiye'nin uzak ara bu işlerden en çok nemalanmış takımının hocası, bununla ilgili "İkinci yarı zorlu olacak" diyor. Hocam bize 40 senedir zorlu oldu zaten, sana olmadı. Bununla ilgili ne düşünürsünüz?" şeklinde içinde sert ifadeler olan bir soru yöneltti.

"ŞÜPHELİ DURUMLAR VAR"

Adnan Dalgakıran ise bu soru üzerine, güçlenmeleri gerektiğini söylerken, "Adnan Dalgakıran olarak fikrimi söylüyorum burada. Paranın olduğu, ekonominin, gücün, şöhretin olduğu her yerde bu tür manevralar var. Bunu ancak güçlü olduğunuzda engelleyebilirsiniz. Burada bir şeylerin olduğunu ben görüyorum. Buradan fayda sağlayan takımlar olduğunu görüyorum, zarar gören takımlar olduğunu görüyorum. Belirli bir periyotta hata oranları birbirine eşit olmalıdır, burada öyle bir şey yok. Ben burada ne oluyor demezsem benim aklımdan şüphe etmeniz gerekiyor. Şüpheli bir durum var tabii ki burada. Bunları masalar yumruklayarak, maçtan sonra konuşarak çözemezsiniz. Bu çok ciddi bir strateji ile çözülür." dedi.

"VAR KAYITLARI ASIL BURADA OLMALI"

Dalgakıran ayrıca, hakemlerin etkilendiğini kaydederken, "Biz buna tepkimizi, karşı oluşumuzu ve takip edeceğimizi söylüyoruz. Biz toparlandıkça bunu bambaşka şekilde takip edecek mekanizmaları sürdüreceğiz. VAR kayıtlarının asıl bu ülkede açık olması gerekiyor. Nasıl futbolun gelişmesi için dışarıdan adam getiriyoruz, burada da yabancı hakem getirelim. Hakemlerin güçlerin etkisinde olduğunu, eyyamlarını çok net görüyoruz. Birisi öne geçerse biraz geri al, öbürü geri giderse biraz ileri al diye. Yarış biraz at başı gitsin de ortalık daha da kızışsın, ortalık daha bir nemalansın. Bunları yaptıkça kazandık mı? Hayır hep beraber değer kaybettik" ifadelerini kullandı.