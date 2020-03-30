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Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Beşiktaş Yönetim Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi.

30.03.2020 22:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 22:19
Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sebebiyle yetkililer, tüm vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaparken, sosyal mesafe gibi birçok konuda da uyarılarda bulunuyor. Bu bağlamda Beşiktaş Yönetim Kurulu da bugünkü toplantısını video konferans yöntemiyle yaparak tedbiri elden bırakmadı. Siyah-beyazlı yönetim kurulu üyeleri, aynı anda platforma bağlandı ve olağan toplantı seyrinde birçok konuyu ele aldı.

Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı

Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi ve bazı yöneticilerin Beşiktaş eşofmanı giymesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Beşiktaş, Spor
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Haberler ›› Spor ››Beşiktaş Yönetim Kurulu video konferans ile toplandı - Spor
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