28 Şubat 2019, 10:42
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Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş İçin TFF'den 2 Milyon Euro İsteyecek

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in 2 milyon euroluk alacağını henüz ödemedi. Yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 2 milyon euro alarak Güneş'i Milli Takıma göndermenin planlarını yapıyor.

Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminin sona ermesine adım adım yaklaşılırken iplerin kopamamasının sebebi belli oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uzun süredir yönetimde tecrübeli teknik adamı istemeyen isimlerin olduğu konuşuluyordu. Şenol Güneş'in de millî takımla anlaştığı ortaya çıkmış ancak resmî açıklama bir türlü yapılamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon başından bu yana tecrübeli teknik adama ödeme yapamadığı ortaya çıktı. Şenol Güneş'in de iki milyon avroyu bulan alacağından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi beklemeye aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu yaşayan 66 yaşındaki teknik adamın, alacağı ödenmeden kesinlikle ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı hamleyi bekliyor.

YÖNETİM 2 MİLYON EURO BEKLİYOR

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili henüz bir görüşme yapmış değil. Ancak, Beşiktaş kanadı, Şenol Güneş'in iki milyon euroluk alacağını TFF'ye tazminat olarak ödetmenin hesaplarını yapıyor. Şenol Güneş ise alacaklarını tahsil etmeden A Millî Takım'ın başına geçmeyi düşünmüyor.

Sezon sonuna kadar, sözleşmesinin şartlarını yerine getirerek, alacaklarını tahsil etmeyi planlayan Güneş, daha sonra TFF ile masaya oturarak uzun süreli bir sözleşmeye imza atmayı planlıyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 22 ve 25 Mart'ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında ay-yıldızlı ekibin başında Şenol Güneş'in olmasını istese de tecrübeli teknik adamın iki milyon euroluk alacağını ödemeye soğuk bakıyor.

GUTI TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR

Şenol Güneş'le yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik adamın yardımcısı Guti Hernandez'i hazırlıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, TFF ile anlaşılması ve Şenol Güneş'in millî takıma geçmesi hâlinde sezon sonuna kadar İspanyol teknik adamın takımın başında olmasını planladığı öğrenildi.

(Türkiye Gazetesi)

Beşiktaş, Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş, Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (14)
HAKAN: ne anlamsız bir para aktarımı... rıza çalımbay var, neden milli takımımız ona emanet edilmiyor? ne yani, ispanya mı, ingiltere mi, almanya milli takımndan mı bahsediliyor. paralara bakın, bir de üstüne beşiktaş 2 milyon euro ( hani artık TL geçerli olacaktı) para isteyecek...
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AĞA: Vatandaşa 65 yaşını geçince Devlet hastanesinden Birde Heyete girerek Günlük rapor istenirken, Ülke yöneticileri de dahil her yerde 65 yaş üstüne hiç bir şey soran eden yok.
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TOM : Senin Benim vergimle verir ne olacak terime vermedi mi
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ERCİSLİ : Bu paragöz egolu çakma filozof şenolu milli takımın başında görmek istemiyorum yav yokmu başka kişi ya lenol geliyor ya terim ikiside her gittikleri yerde kavga çıkarıyor
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  • TARAFSIZ TARAFTAR : Vaa mı. Fenev li tanıdık bi hoca ???? O nu getiv istevsen. Haa ....!!!!
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