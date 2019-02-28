Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş İçin TFF'den 2 Milyon Euro İsteyecek

Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminin sona ermesine adım adım yaklaşılırken iplerin kopamamasının sebebi belli oldu.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Uzun süredir yönetimde tecrübeli teknik adamı istemeyen isimlerin olduğu konuşuluyordu. Şenol Güneş'in de millî takımla anlaştığı ortaya çıkmış ancak resmî açıklama bir türlü yapılamamıştı. Siyah-beyazlı yönetimin sezon başından bu yana tecrübeli teknik adama ödeme yapamadığı ortaya çıktı. Şenol Güneş'in de iki milyon avroyu bulan alacağından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu'ndan gelen teklifi beklemeye aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu yaşayan 66 yaşındaki teknik adamın, alacağı ödenmeden kesinlikle ayrılmayı düşünmediği öğrenildi. Beşiktaş yönetimi de bu konuda Türkiye Futbol Federasyonunun yapacağı hamleyi bekliyor.

YÖNETİM 2 MİLYON EURO BEKLİYOR

TFF Başkanı Yıldırım Demirören ile Beşiktaş Başkanı Fikret Orman konuyla ilgili henüz bir görüşme yapmış değil. Ancak, Beşiktaş kanadı, Şenol Güneş'in iki milyon euroluk alacağını TFF'ye tazminat olarak ödetmenin hesaplarını yapıyor. Şenol Güneş ise alacaklarını tahsil etmeden A Millî Takım'ın başına geçmeyi düşünmüyor.

Sezon sonuna kadar, sözleşmesinin şartlarını yerine getirerek, alacaklarını tahsil etmeyi planlayan Güneş, daha sonra TFF ile masaya oturarak uzun süreli bir sözleşmeye imza atmayı planlıyor. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, 22 ve 25 Mart'ta oynanacak Arnavutluk ve Moldova maçlarında ay-yıldızlı ekibin başında Şenol Güneş'in olmasını istese de tecrübeli teknik adamın iki milyon euroluk alacağını ödemeye soğuk bakıyor.

GUTI TAKIMIN BAŞINA GEÇEBİLİR

Şenol Güneş'le yolları ayırmaya hazırlanan Beşiktaş yönetimi, tecrübeli teknik adamın yardımcısı Guti Hernandez'i hazırlıyor. Siyah-beyazlı yönetimin, TFF ile anlaşılması ve Şenol Güneş'in millî takıma geçmesi hâlinde sezon sonuna kadar İspanyol teknik adamın takımın başında olmasını planladığı öğrenildi.

(Türkiye Gazetesi)