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Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi

Beşiktaş yönetimi, 3-2 biten BB Erzurumspor maçının ardından Vodafone Park'ta mini bir toplantı yaptı. Yöneticiler, "Hoca ile yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim" seçeneğinde hemfikir oldu.

22.01.2020 23:24 | Son Güncelleme: 22.01.2020 23:30

'ta Sivasspor mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük darbe alınmasının ardından kupada Erzurumspor'a da elenilmesi faturanın Abdullah Avcı'ya kesilmesine yol açtı. Yönetimin Sivasspor maçının ardından Abdullah Avcı'yla masaya oturduğu ve "Yolları ayıralım" teklifinde bulunduğu, Avcı'nın ise "Hayır" cevabı verdiği öğrenildi.

AVCI'NIN SON ŞANSIYDI

Erzurumspor mağlubiyetinin ardından da yine benzer bir toplantı acil olarak bu kez yönetim kurulu üyeleri arasında Avcı'sız şekilde Vodafone Park'ta yapıldı. Bu maçı Avcı'ya verilen 'Son şans' olarak gören yönetim tecrübeli teknik adama bu kez de "Yolları ayıralım ve takım bulana kadar tazminatını ödeyelim" seçeneğini sunma kararı aldı. Yönetimin kısa süre içerisinde Avcı'ya bu teklifi sunacağı öğrenildi.

YILLIK 12 MİLYON LİRA KAZANIYOR

Beşiktaş'tan yıllık 12 milyon TL kazanan Abdullah Avcı'nın 3 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

(Fanatik)

Beşiktaş yönetiminden flaş toplantı! Avcı'nın bileti kesildi

Erzurumspor Kulübü, Abdullah Avcı, Vodafone Park, Beşiktaş, Spor


HABER YORUMLARI (14)
KİM:bu adamdan teknik direktör olmaz sergen göreve
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ASİL:Ne utanmaz sıkılmaz adammış istifa etmedi yav
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COŞKUN ÇAKIROĞLU:Beter olun tinerciler sizi
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ADINIZI YAZIN:yillik 12 milyon pes dogrusu, futbol artik spor olmakdan cikti.
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FENERLİBAHÇELİ34:Avcıyı pek tutmam, başarılı ve deneyimli olduğunu da düşünmedim hiç . Ama kabul etmek lazım takım da son derece uyumsuz, bıkkın ve isteksiz adamlardan kurulu. Maçın ilk dakikasında eleneceği adeta belli idi sanki. Nerede 2 sene öncesinin o istekli arzulu takımı. Yani malzeme bu.
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BJK_60:BU DA FİKO BAŞKANIN GİDER AYAK KULÜBE ATTIĞI EN BÜYÜK KAZIKTIR. YILLIK 12 MİLYON NEDİR. . . BAŞAKŞEHİRDE HANGİ BAŞARIYA İMZA ATMIŞTI Kİ. . . YAZIK YAZIK. . . ENKAZ BIRAKIP GİTTİLER. . . BU YÖNETİM NE YAPSIN. . .
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HAKAN:Böyle hainlik olurmu hiç. Şenol Güneşe bu paranın yarısını veriyorlardı.Üstelik Abdullah Avcıdan çok çok daha başarılıydı...
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MİSAFİR:12 milyonmu aylığı bir milyonmuymuş ya bu adamlara 11 tane kaz versen oturamazlar 2300 tl asgari ücretle akşama.kadar çalışan bir işçinin aldigi ülkede yıllığı 12 milyon kazanan bir kişi bu parayı alırken hiç vicdanı sızlamıyordu nasıl bir iş bu diyecek bir şey bulamıyorum.RABBİM bana öyle bir para NASIP eylemesin ahirette hesabı olmaz vereninde alanından
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METİN:Yok yaa ne istifası sayesinde kupa tarihinin en erken golünü yedik !!!
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DADAŞ YİĞİDO ELELE:Geçen yıl başakşehirin başındayken ERZURUMdaki yaptığın pislikleri unutmadık. İlahi adalet ÇİFTBAŞLI kartal cezanı kesti. Ömrün boyunca unutamayacaksın.
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