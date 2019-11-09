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Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel Denizlispor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

09.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:46Beşiktaş, Yukatel Denizlispor maçına hazır
, Süper Lig'in 11. haftasında yarın Yukatel 'u konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman öncesi teknik direktör Abdullah Avcı'nın futbolcularla bir toplantı yaptığı bildirildi. Gribal enfeksiyon geçiren Avcı'nın tedbir amacıyla antrenmanda yer almadığı, takımı yardımcı antrenör Recep Uçar'ın çalıştırdığı aktarıldı.
İdmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda top kontrolü çalışmaları yaptığı, taktik programının yer aldığı uygulamalarla devam eden antrenmanın, tam sahada oynanan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Tedavilerine devam edilen Dorukhan Toköz ve Douglas'ın antrenmana katılmadığı duyuruldu.

Denizlispor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: AA

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