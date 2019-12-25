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Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor

Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Yunus Mallı'yı 6 aylığına kiralamak için harekete geçti. Siyah beyazlı yönetimin, her iki kanatta da oynayabilen milli yıldız için yeşil ışık yaktığı gelen haberler arasında yer alıyor.

25.12.2019 20:10 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:18

Süper Lig ekiplerinden , orta sahaya takviye yapmak için harekete geçti. Siyah beyazlı ekip, Bundesliga temsilcisi 'da forma giyen milli yıldız Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor.

6 AYLIK KİRALAMA TEKLİFİ

A Milli Takımımızın deneyimli futbolcusu Yunus Mallı, 10 numara mevkisinde ve her iki kanatta da oynayabiliyor.

Oğuzhan Özyakup'u göndermeyi planlayan, Adem Ljajic'in performansından ise memnun olmayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin, transfer için yeşil ışık yaktığı gelen arasında.

BeIN Sports'un edindiği bilgilere göre, 6 aylık kiralık kontrat yapılması düşünülen Yunus Mallı için sezon sonuna kadar maaşının yarısının Alman Kulübü, yarısının Beşiktaş tarafından ödenmesi gündemde.

BU SEZON 2 KEZ FORMA GİYDİ

Bu sezon Bundesliga'da forma şansı bulamayan Yunus, Avrupa Ligi'nde ise 2 kez oynadı. 27 yaşındaki futbolcunun, Wolfsburg'la olan kontratı 2021'de sona erecek

Beşiktaş, Yunus Mallı'yı kadrosuna katmak istiyor

Yunus Mallı, Wolfsburg, Beşiktaş, Spor


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