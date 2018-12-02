Beşiktaş Zirve Yarışında 'Var'

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş
, sahasında Galatasaray
'ı 1-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
8. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Onyekuru, sol çaprazdaki Feghouli'ye pasını aktardı. Feghouli'nin gelişine yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 13. dakikada Adriano'nun savunmadan attığı ara pasta Galatasaray yarı sahasında topla buluşan Ljajic'in topu sürüp ceza sahası içi sağ çaprazına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. 15. dakikada Adem Ljajic
'in ceza sahası içi sol çaprazından kullandığı çift vuruşta meşin yuvarlak barajda Eren'den geri döndü. 17. dakikada hakem Cüneyt Çakır
, 14. dakikadaki çift vuruş pozisyonunda VAR yardımıyla topun Eren'in eline çarptığını tespit ederek, penaltıya hükmetti. 18. dakikada Ljajic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera
'ya da çarparak ağlara gitti. 1-0 27. dakikada sağ kanattan Ljajic'in içeri çevirdiği topa ön direkte Dorukhan'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 33. dakikada sol taraftan Selçuk
'un kullandığı kornerde ön direkte Ozan'ın yükselerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. 38. dakikada Güven Yalçın'ın pasnda ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ljajic'in düzelterek yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 45+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu üstten kornere çeldi.
56. dakikada Mariano'nun pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında Fernando'nun yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Karius'tan döndü. Dönen topu Vida uzaklaştırdı. 60. dakikada Quaresma
'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Adriano'nun sert şutunda meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 66. dakikada Atiba'nın pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Ljajic'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti. 66. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında Necip'in Onyekuru'ya yaptığı müdahaleyi hakem Cüneyt Çakır penaltı olarak değerlendirdi. 68. dakikada hakem Cüneyt Çakır, VAR yardımıyla pozisyonu tekrar izleyip, Onyekuru'nun topa elle müdahale ettiğini söyledi ve penaltı kararını iptal etti. 71. dakikada Fernando'nun kullandığı serbest vuruşta Onyekuru, ceza sahası dışında topla buluştu. Ceza sahası içerisine girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Onyekuru'nun şutunda meşin yuvarlak Karius kaldı. 84. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasında arka direkte Ömer Bayram
'ın vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 88. dakikasında sağ taraftan Muğdat'ın pasında Feghouli ceza sahası içi sağ çaprazında bekletmeden vuruşunda kale önünde Maicon
topa topuğuyla dokundu ve meşin yuvarlak auta gitti. 90+ 4. dakikada Quaresma'nın ara pasında sol tarafta Caner topla buluştu. Caner'in sol taraftan ceza sahası içine girerek dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Muslera kornere çeldi.
KÜNYE
Stat: Vodafone Park
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun
xx Beşiktaş: Karius xx, Adriano xx, Necip xx, Vida xx, Caner xx, Medel xxx (Lens dk. 70 x), Dorukhan xx, Quaresma xx, Mustafa Pektemek
xxx (Love dk. 81 ?), Ljajic xxx, Güven Yalçın xx (Atiba dk. 46 x) Yedekler: Tolga, Oğuzhan, Fatih
Aksoy, Gökhan Töre
, Gökhan Gönül
, Larin, Utku Teknik Direktör: Şenol Güneş
Galatasaray: Muslera xx, Ahmet Çalık
xx, Maicon xx (Linnes dk. 78 x), Ozan xxx, Mariano xx, Selçuk xx (Muğdat dk. 74 x), Fernando xx, Nagatomo xxx, Feghouli xx, Onyekuru xx (Ömer Bayram dk. 83 ?), Eren x Yedekler: İsmail Çipe, Yunus Akgün
, Atalay Babacan, Recep Gül, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Celil Yüksel Teknik Sorumlular: Levent Şahin
, Ümit Davala
Gol: Ljajic (dk. 18 pen.) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Eren, Fernando, Selçuk, Mariano (Galatasaray), Medel, Adriano, Ljajic, Karius (Beşiktaş)
(Bora
Akyol - Uygar Aydın
- Mehmet Şirin
Topaloğlu/İHA)
Fernando Muslera,Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 22:16