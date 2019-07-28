Beşiktaşlı bir grup taraftar Orhan Ak ile fotoğraf çektirdi!

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya kampında bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Ancak sabah idmanından önce ilginç anlar yaşandı. Geldiği günden bu yana siyah-beyazlı taraftarlarla yıldızı barışmayan Orhan Ak, hiç beklemediği bir hareket ile karşılaştı.

FOTOĞRAF TEKLİFİNE ŞAŞIRDI

Bir grup Beşiktaşlı taraftar, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ile fotoğraf çektirdi. Ak'ın da taraftarların fotoğraf teklifine şaşırması dikkatlerden kaçmadı.

TARAFTARLAR SAHAYA İNMİŞTİ

Bilindiği üzere taraftarlar, sosyal medyada "Orhan Ak'ı istemiyoruz" hashtagi açıp Ak'ı istifaya davet etmişti. Ayrıca taraftarlar, İspanya Ligi ekiplerinden Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya girip Orhan Ak'ın üzerine yürümüştü.