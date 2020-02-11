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Beşiktaşlı engelli bireyler öğle yemeğinde bir araya geldi

Beşiktaş Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerini Beşiktaş'ta öğle yemeğinde bir araya getirdi.

11.02.2020 11:49 | Son Güncelleme: 11.02.2020 11:49Beşiktaşlı engelli bireyler öğle yemeğinde bir araya geldi

Belediyesi, Engelli Koordinasyon Merkezi kursiyerlerini Beşiktaş'ta öğle yemeğinde bir araya getirdi. Kursiyerlere Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcıları Seyhun Şahin ve Ozan İş eşlik etti.

Beşiktaş'ta Engelli Koordinasyon Merkezi'nde kursiyer olarak eğitim alan bireyler için sosyal etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Daha önce Ağva'da doğa gezisi, yılbaşı partisi gibi sosyal aktivitelerle kursiyerlerini bir araya getiren Beşiktaş Belediyesi, bu kez de engelli bireyleri öğle yemeğinde buluşturdu. Üyelere aileleri de eşlik etti. Aileler bu etkinlik ve organizasyonlar için Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a teşekkürlerini iletti.



Beşiktaş Belediyesi, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: DHA

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