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Beşiktaşlı eski futbolcu Amokachi, ülkesinde yardım çalışmalarına katılıyor

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi, korona virüs ile mücadele kapsamında ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.

16.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 16.04.2020 20:44
Beşiktaşlı eski futbolcu Amokachi, ülkesinde yardım çalışmalarına katılıyor

Bir dönem Beşiktaş 'ta forma giyen Nijeryalı eski futbolcu Daniel Amokachi, korona virüs ile mücadele kapsamında ülkesindeki ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulundu.


Korona virüs salgınıyla mücadeleye aktif ve emekliye ayrılmış futbolcular da yardımda bulunuyor. Bunlardan biri Beşiktaş'ın eski futbolcusu Daniel Amokachi. Amokachi'nin bir dönem formasını giydiği İngiliz Everton kulübünün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, iş adamı ağabeyi ile birlikte başkent Abuja 'da bağışladıkları gıdaların paketlenmesi ve dağıtımında gönüllü olarak çalıştıkları ifade edildi.


Ülkesinde sokağa çıkma yasağının olduğunu ve kendilerinin dağıtım yapmak için izin aldıklarını belirten Amokachi, ihtiyaç sahiplerine de gıda paketi yardımında bulundukları söyleyerek, "Nijerya'da yaşayan insanların yaklaşık yüzde 80'i hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak zorunda. İş olmadan akşam yemek yemiyorlar. İnsanların yardıma ihtiyacı var. Yaptığımız şey sadece insan olmak" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Daniel Amokachi, Beşiktaş, Abuja, Spor
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