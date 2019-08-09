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Beşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa, İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza'ya transfer oldu.

09.08.2019 13:44
Beşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

İspanya 2. Lig ekibi Real Zaragoza, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını kiralık olarak Beşiktaş'ta geçiren Shinji Kagawa'yı kadrosuna kattı.

Geçtiğimiz sezonun devre arasında kiralık olarak Beşiktaş'a transfer olan ve bonservisi Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da bulunan Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın yeni takımı belli oldu. 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda İspanya 2. Lig takımlarından Real Zaragoza'nın formasını giyecek.

Beşiktaş ile Süper Lig'de 14 maça çıkan 30 yaşındaki orta saha, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Beşiktaşlı eski oyuncu Kagawa, Real Zaragoza'ya transfer oldu

Real Zaragoza, Shinji Kagawa, Beşiktaş, İspanya, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR (5)
HERHANGİBİRİ: BEYİNSİZ
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MAHONİ: 2. LİG İSPANYOL TAKIMINI BEŞİKTAŞA TERCİH EDİYORSA TÜRK FUTBOLUNUN ÇOK DÜŞÜNMESİ GEREK
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ALİ: YAKIŞIR KOVAGAYA
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ULTRASON: 2 dakika da 2 gol attı diye bejeekeelilerin göklere çıkardığı eleman dimi bu ?
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1907 HAKAN: 2. lige gitmekte ne biliyim yani fenerliyim ama ben olsam beşiktaşı tercih ederdim hem daha yüksek maaş bile teklif ettiler ama kagawanında ispanya hayali vardı kazanmak gibi bir derdi yok sanırım zamanında kazanmış zaten
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