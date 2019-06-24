Beşiktaşlı futbolcu Medel, İstanbul'daki evini boşalttı

Şili Milli Takımı ile Copa America'da mücedele eden Gary Medel , turnuvanın ardından Beşiktaş 'tan ayrılmaya hazırlanıyor.

GARY MEDEL EVİNİ BOŞALTTI

Sabah 'ta yer alan habere göre; 31 yaşındaki ön liberonun başarılı performansı siyah-beyazlı yöneticilerin yüzünü güldürdü. Güney Amerika , İngiltere ve İtalya 'dan talipleri olan tecrübeli oyuncudan en az 5 milyon euro kazanç sağlamak isteyen yönetim, bu parayla transferde hamle yapma şansı elde edecek. Şilili yıldız futbolcu İstanbul 'daki evini boşalttı.

MEDEL'İN YERİNE AZUBUIKE

Beşiktaş , Medel'le yollarını ayırması halinde Çaykur Rizespor ile kiralık sözleşmesi sona eren Nijeryalı orta saha Okechukwu Azubuike 'yi renklerine bağlamak istiyor.

Oyuncu ile daha önce anlaşan siyah- beyazlılar, Nijeryalı orta sahanın bonservisini elinde bulunduran Mısır Kulübü Pyramids'le de görüşme halinde. Bu transferin 1 milyon 250 bin euro bonservise tamamlanması bekleniyor.