Haberler» Spor» Haber

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın sağlık durumu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın İtalyan ekibi Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi.

05.08.2019 15:45 Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal'ın sağlık durumu
Beşiktaş Futbol Takımı'nın İtalyan ekibi Brescia ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal'ın derin kasık bölgesi adalesinde yaralanma tespit edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Brescia ile oynadığı hazırlık maçının 10. dakikasında rakip oyuncuya müdahale etmek isterken ayağı zemine takılan ve maçın 30. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan futbolcumuz Necip Uysal'ın yapılan muayene ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nde çekilen MR sonucuna göre derin kasık bölgesi (obturatuar externus) adalesinde grade 1 yaralanma tespit edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığı belirtildi.

Necip Uysal, Beşiktaş, Futbol, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:57   Türkiye Büyük Finali'nin biletleri satışa çıkıyor!
17:46   Cagliari, Nainggolan'ı kiraladı
17:44   Avrupa Üniversiteler Kick Boks Şampiyonası
17:42   Gökhan Gönül ameliyat oldu
17:31   Schalke'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'a müjde: Kendisine kulüp arıyor
17:31   Beşiktaş ve Galatasaray'ın Aboubakar savaşı!
17:16   Aikido Yaz Kampı ÇOMÜ ev sahipliğinde gerçekleşti