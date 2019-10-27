Enzo Roco'dan Şili'deki eylemlere destek!

Süper Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Beşiktaş, Trabzonspor karşısında aldığı 4-1'lik yenilginin ardından çıktığı 3 maçta kalesinde gol görmedi. Söz konusu karşılaşmalarda Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 ve Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden ve MKE Ankaragücü ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 7 puan topladı.

MİLYONLARCA İNSAN PROTESTO EDİYOR

Ajans Beşiktaş'ın haberine göre derbi maçın ardından Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Enzo Roco, Şili'de devam etmekte olan eylemlere "Güçlü Şili" yazan tişört giyerek destek verdi. Ülkede ulaşım ücretlerine yapılan zam nedeniyle ülke geneline yayılan ve milyonlarca insanın katıldığı protestolar, büyüyerek devam ediyor. Farklı ülkelerin meydanlarında da Şili'ye destek eylemleri yapılıyor.