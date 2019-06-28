28.06.2019 15:10
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Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı

63 taksiciye yönelik polis ekipleri operasyon başlattı. "Son durak" adı verilen operasyonda hakkında yakalama kararı çıkarılan taksiciler arasında, Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran bir şüpheli de yer alıyor.

Operasyon İstanbul Emniyeti'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği, dolandırıldıkları için şikayetçi olan bazı turistlerin iddiası üzerine çalışma başlattı. Yabancı uyruklu müşterilerinden fazla para alan, itiraz edenleri tehdit eden şüpheliler tek tek belirlendi. Polis ekipleri Sultanahmet Camii çevresinde çalışan 63 taksici için operasyon kararı aldı. Operasyon düzenlenen şüpheliler arasında Beşiktaş 'ın geçtiğimiz yıl transfer ettiği Şilili futbolcusu Enzo Roco 'yu dolandırdığı iddia edilen bir taksicinin de bulunduğu öğrenildi.

Sözcü 'den Habip Atam'ın haberine göre; polis ekiplerinin düzenlediği operasyon kapsamında, 25 sürücü hakkında gözaltı kararı olduğu 38 sürücünün ise taksi kullanma belgelerine el konulacağı belirtildi. Dolandırıcılıkta kullanılan taksilerin ise geçici süreyle trafiğe çıkışlarının yasaklanacağı öğrenildi.

Beşiktaşlı futbolcu Enzo Roco'yu dolandıran şüpheli taksici yakalandı

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polis , operasyon , futbolcu , enzo roco , 3. Sayfa , Spor

YORUMLAR(4)
APTİ:yeter artık bu taksicilerden çektiğimiz her türlü numara
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TİM0135:Geçici süreylemi el konulacak?! Sürekli alkollü yakalanan bi dengesizin içeriye atılmayıp ailesine şikayet edilmesine benzemiş!!!
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ERCAN:uber istiyoruz. Herşey Çok Güzel OLACAK
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MEMO:devletin uber i yasaklamasi cok sacma oy icinmi yapti bilemem ama cok yanlis bi yol cizdi tam aksine uber e tam yetki vercekti tabii vergisini vermesi sartiyla o zaman belki bu taksiciler adam olurdu.
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