Beşiktaşlı Lens, Serbest Kalmanın Eşiğine Geldi

Son günlerde maddi sıkıntılarıyla gündeme gelen Beşiktaş'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Erman Toroğlu, Hollandalı futbolcu Lens'in serbest kalabileceğini öne sürdü.

"LENS BOŞA ÇIKACAK"

Toroğlu, "Futbolcular FIFA'ya gidip şikayet ediyorlar. FIFA da 'Şu güne kadar bu parayı öde' diyor. Pazartesi gününe kadar Lens'in parasını ödemezlerse Lens boşta kalacak. Eğer parayı ödemezlerse yaptırım cezası gelecek. O parayı nereden vurup verecekler merak konusu. Pazartesi son gün. Eğer para ödenmezse yaptırım cezası gelecek. Ancak şu anda para yok görünüyor" dedi.

Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 resmi maçta (bin 918 dakika) 5 gol atarken 9 da asist yaptı.