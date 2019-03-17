17 Mart 2019, 14:10
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Beşiktaşlı Lens, Serbest Kalmanın Eşiğine Geldi

Futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Pazartesi gününe kadar para ödememesi halinde Jeremain Lens'in boşta kalacağını iddia etti.

Son günlerde maddi sıkıntılarıyla gündeme gelen Beşiktaş'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Erman Toroğlu, Hollandalı futbolcu Lens'in serbest kalabileceğini öne sürdü.

"LENS BOŞA ÇIKACAK"

Toroğlu, "Futbolcular FIFA'ya gidip şikayet ediyorlar. FIFA da 'Şu güne kadar bu parayı öde' diyor. Pazartesi gününe kadar Lens'in parasını ödemezlerse Lens boşta kalacak. Eğer parayı ödemezlerse yaptırım cezası gelecek. O parayı nereden vurup verecekler merak konusu. Pazartesi son gün. Eğer para ödenmezse yaptırım cezası gelecek. Ancak şu anda para yok görünüyor" dedi.

Lens bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 29 resmi maçta (bin 918 dakika) 5 gol atarken 9 da asist yaptı.

Futbol, Erman Toroğlu, Beşiktaş, Spor


YORUMLAR (3)
KARTAL: serbest kalması iyi olacak
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FIRAT : Lütfen fenere geri gelsin.
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BUNU : Erman dediği için inanmak zor zaten izleyen bilir Şenol hoca düşmanı kıskanıyor, orman biraz düzelme yapınca havaya girip geldiğinden kötü bırakacak gibi, lens işi bence karışık geçen sene hiç başarısı yokken aniden 31 anlaşma yapıldı mantığı hiç yoktu dünde gine vasat ah orman ah ve kıskanç Erman
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