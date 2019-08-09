Haberler» Spor» Haber

Nicolas Isimat Mirin, Amiens yolunda

Victor Ruiz transferi sonrası gözden çıkarılan Beşiktaş'ın Fransız stoperi Nicolas Isimat Mirin, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens'e transfer oluyor.

09.08.2019 16:50
Nicolas Isimat Mirin, Amiens yolunda

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında PSV Eindhoven'dan kadrosuna kattığı Mirin, yol ayrımında. Siyah-beyazlı ekibe transfer olduktan sonra gösterdiği performansla göze giremeyen Isimat Mirin ile Fransa Ligue 1 ekiplerinden Amiens ilgileniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TRANSFER NETLEŞECEK

Fransa'nın önde gelen gazetelerinden L'Equipe'de yer alan haberde, savunmaya takviye yapmaya hazırlanan Amiens'te ilk hedef Mirin. Amiens ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve önümüzdeki hafta başında transferin sonuçlanabileceğini ifade edildi.

Nicolas Isimat Mirin, Amiens yolunda

Beşiktaş, Fransa, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
17:50   Kayserispor 9 Bin kombine sattı
17:42   Gençlerbirliği'ne Brezilyalı stoper
17:40   Gençlerbirliği'nde transfer
17:36   Basketbol: 16 Yaş Altı Erkekler Avrupa Şampiyonası
17:34   Gençlerbirliği, Flavio da Silva Ramos'u transfer etti
17:33   Martin Skrtel, Atalanta ile sözleşme imzaladı!
17:16   "Partizan'ı eleyeceğiz"