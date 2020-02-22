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Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta Alexander Sörloth'un golünden önce faul olduğunu belirten Beşiktaşlı oyuncular hakem Fırat Aydınus'a uzun süre itiraz etti.

22.02.2020 21:18 | Son Güncelleme: 22.02.2020 21:32Beşiktaşlı oyuncular, Trabzonspor'un golüne uzun süre itiraz etti

Süper Lig'in 23. haftasında ile karşı karşıya gelirken, bordo mavililer 5. dakikada Norveçli yıldızı Alexander Sörloth'un golüyle öne geçti. Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla kaleci Karius'u mağlup etti

OYUNCULAR YOĞUN BİR ŞEKİLDE İTİRAZ ETTİ

Golün öncesinde Sörloth pres yaparak topu Atiba'dan kaparken, siyah beyazlılar pozisyonun faul olduğu itirazında bulundu. VAR odasında Ali Palabıyık pozisyonu inceledi ve faul olmadığı kararını verdi. Fırat Aydınus da orta noktayı gösterdi.

RIDVAN DİLMEN'DEN PENALTI YORUMU

Mücadeleyi yorumlayan Rıdvan Dilmen, "Golden önceki faul pozisyonunda, ben Fırat Aydınus'un verdiği kararı verirdim, Ali Palabıyık'a göre gri pozisyondu, hakemin takdirine bıraktı. Yüzde 50'den fazla, devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum." dedi.


Fırat Aydınus, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

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