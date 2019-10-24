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Beşiktaşlı taraftarlar ateşi yaktı: Güle güle sana Avcı

Beşiktaşlı taraftarlar, 2-1 biten Braga maçında "Avcı istifa ve güle güle sana Avcı" tezahüratlarında bulundu. Ayrıca taraftarlar maç içinde sık sık Sergen Yalçın diye bağırdı.

24.10.2019 22:10

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu üçüncü maçında Portekiz temsilcisi Braga'ya 2-1 yenildi. Bu sonuçla siyah-beyazlı tarihinde ilk kez evinde oynadığı üst üste dört Avrupa maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

SERGEN YALÇIN DİYE BAĞIRDILAR

Braga maçında tribünler Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı. 'Avcı istifa' tezahüratları yapan siyah-beyazlılar, ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın lehine de tempo tuttu.

İŞTE O TEZAHÜRATLAR

Beşiktaşlı taraftarlar, maç içinde "Güle güle Avcı, Başakşehir'e hoca olsana ve Avcı istifa" tezahüratlarında bulundu.

Beşiktaşlı taraftarlar ateşi yaktı: Güle güle sana Avcı

Sergen Yalçın, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR (2)
VEDALAR GEÇİDİ:Güle güle Şenol, güle güle Fiko ve güle güle Avcı. Feda, Sefa ve en sonunda da veda.
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