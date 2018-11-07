Beşiktaşlı Taraftarlar, Kaybedilen Basketbol Maçından Sonra 'Fikret Orman Paralar Nerede?' Tezahüratında Bulundu

Beşiktaş Sompo Japan'da oyunculara maaş ödenmediği iddialarının ardından başkan Fikret Orman'a flaş bir protesto geldi.
"FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?"
Basketbol Şampiyonlar Liginde Beşiktaş Sompo Japan, sahasında Virtus Bologna'ya 94-90 yenilirken karşılaşmanın ardından taraftarlar, ''Fikret Orman paralar nerede?'' şeklinde tezahüratta bulundu.
5. MAÇTA 4. YENİLGİ
Öte yandan Beşiktaş Sompo Japan, Basketbol Şampiyonlar Liginde 5. maçında 4. yenilgisini aldı.
(Sporx)
Bologna,Beşiktaş,basketbol,Fikret Orman
07 Kasım 2018 Çarşamba 22:35