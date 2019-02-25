Beşiktaşlı Taraftarlar Derbi Maçı Bekliyor

Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasının kapanış maçında bugün Fenerbahçe
'yi ağırlayacak Beşiktaş
'ta taraftarlar maçın oynanacağı Vodafone Park
'ın çevresinde toplanıyor. Saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesinde stadın girişleri açılırken, Dolmabahçe
'de toplanan siyah beyazlı taraftarlar stada giriş yapmaya başladı. Taraftarlar, yaptıkları tezahüratlar eşliğinde maç saatini bekliyor.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Stat çevresinden görüntüler
Taraftarların stada girişi
Fenerbahçe, Beşiktaş, Vodafone Park, Yenikadinda Gösterme, Spor
Kaynak: DHA