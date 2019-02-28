28 Şubat 2019, 17:14
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Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi

Beşiktaşlı taraftarlar, milli takım ile anlaşan Teknik Direktör Şenol Güneş'e sosyal medyadan tepki gösterdi.

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i getirdi. Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı Şenol Güneş'e destek verirken, bir kısmı ise sezon sonunu beklemeden imzayı atan Güneş'e tepki gösterdi.

İşte o paylaşımlar:

Yenikadinda Gösterme, Spor


YORUMLAR (3)
ANKARA: çakma filozof
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EFE: sergennnnn
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