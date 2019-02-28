<p>Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımın başına Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'i getirdi. Siyah-beyazlı taraftarların bir kısmı Şenol Güneş'e destek verirken, bir kısmı ise sezon sonunu beklemeden imzayı atan Güneş'e tepki gösterdi.</p><p><b>İşte o paylaşımlar:</b></p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/28/besiktasli-taraftarlar-milli-takim-ile-anlasan-11789743_3094_m.jpg' title='Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/28/besiktasli-taraftarlar-milli-takim-ile-anlasan-11789743_4282_m.jpg' title='Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/28/besiktasli-taraftarlar-milli-takim-ile-anlasan-11789743_2062_m.jpg' title='Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/28/besiktasli-taraftarlar-milli-takim-ile-anlasan-11789743_7378_m.jpg' title='Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/28/besiktasli-taraftarlar-milli-takim-ile-anlasan-11789743_7881_m.jpg' title='Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/28/besiktasli-taraftarlar-milli-takim-ile-anlasan-11789743_1237_m.jpg' title='Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi'></figure></div><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/02/28/besiktasli-taraftarlar-milli-takim-ile-anlasan-11789743_7654_m.jpg' title='Beşiktaşlı Taraftarlar, Milli Takım ile Anlaşan Şenol Güneş'e Tepki Gösterdi'></figure></div>