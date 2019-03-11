11 Mart 2019, 09:58
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Beşiktaşlı Taraftarlar, Şenol Güneş'i Islıklayıp Guti'yi Alkışladı

Beşiktaşlı taraftarlar, Atiker Konyaspor ile oynanan maç öncesi Şenol Güneş'i ıslıklayarak Guti lehine tezahüratlar yaptı.

Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarlar Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Stadyum anonsundan tecrübeli teknik adamın isminin anons edilmesi sonrasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Öte yandan siyah beyazlı taraftarlar yardımcı antrenör Guti Hernandez lehine sloganlar attı.

Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş'in A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar bu karara tepki göstermişti.

1 HAZİRAN'DA MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Şenol Güneş, resmi olarak 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takımın teknik direktörü olacak. Güneş, mart ayında oynanacak 2 resmi karşılaşmada da Ay-Yıldızlıların başında olacak.

Konyaspor, Guti Hernández, Şenol Güneş, Spor


YORUMLAR (8)
HAKTAN: Bjk yi satmayacaktı haziranda söyleseydi bizde saygı gösterirdik
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BESİKTAŞLI: şenol güneşin hakkını ödeyemeyiz her sey icin teşekkurler hocam besiktas taraftarının gönlünü kazandın sen
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FIRTINA 61: TFF''nu başkanını kim istifa ettirdiyse, şenol Güneş''i de milli takımın başına getiren kişi aynı kişidir!!!Şenol Güneş''in ''''ben milli takıma gitmiyorum'''' deme hakkı dahi yoktu bu olayda. Diğer taraftan yapılan algı sonucu Beşiktaş taraftarı kıvama gelmiş anlaşılan. Sonuç şu. . . Şenol hocayı çok arayacaksınız!!!
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EFENDİM: İşte bunu adı nankörlük. . . Sanki başka takıma gidiyor. Bunların milli takım umrunda değil
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  • HAYDRAR : bunlar hocanın iyi günleri, sen milli takımı ne katıyorsun. ordan nasıl kaçacak onu düşün.
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