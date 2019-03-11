Beşiktaşlı Taraftarlar, Şenol Güneş'i Islıklayıp Guti'yi Alkışladı

Beşiktaş-Konyaspor maçı öncesinde siyah beyazlı taraftarlar Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Stadyum anonsundan tecrübeli teknik adamın isminin anons edilmesi sonrasında tribünlerden ıslık sesleri yükseldi.

Öte yandan siyah beyazlı taraftarlar yardımcı antrenör Guti Hernandez lehine sloganlar attı.

Hatırlanacağı üzere Şenol Güneş'in A Milli Takım teknik direktörlüğüne getirilmesi sonrasında Beşiktaşlı taraftarlar bu karara tepki göstermişti.

1 HAZİRAN'DA MİLLİ TAKIMIN BAŞINA GEÇECEK

Şenol Güneş, resmi olarak 1 Haziran 2019'dan itibaren A Milli Takımın teknik direktörü olacak. Güneş, mart ayında oynanacak 2 resmi karşılaşmada da Ay-Yıldızlıların başında olacak.