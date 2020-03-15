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Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

Koronavirüs uyarısına rağmen yaklaşık 150 Beşiktaş taraftarı, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan takımlarını tesislerden uğurladı.

15.03.2020 17:14 | Son Güncelleme: 15.03.2020 17:40

Süper Lig'in 26'ncı hafta derbi maçında Beşiktaş, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.00'da Galatasaray 'a konuk olacak. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı mücadelede yardımcılıkları Volkan Ahmet Narinç ve İsmail Şencan yapacak. Hakan Ceylan ise dördüncü hakem olacak.

VİRÜS UYARISINA RAĞMEN YAKLAŞIK 150 TARAFTAR TESİSLERDE

Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Beşiktaş Kulübü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı taraftarlarını uyararak, uğurlama organizasyonlarından vazgeçmelerini istemişti. Ancak yaklaşık 150 kadar Siyah-beyazlı taraftar tesislerin önünde toplanarak, takımlarını derbiye uğurladı. Yağmur altında bekleyen Siyah-beyazlı taraftarlar, takım otobüsünün tesislerden çıkışının ardından tesislerden ayrıldı.

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Beşiktaşlı taraftarlar takımlarını derbiye uğurladı

Kaynak: DHA

Etiketler : Galatasaray, Spor

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Yorumlar (4)
ASLI:BEŞİKTAŞ BİR AŞKTIR BİZİ ANCA ÖLÜM AYIRIR.
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KARA KARTAL ŞAMPİYON:BİZ PAZARA KADAR DEĞİL MEZARA KADAR BEŞİKTAŞLIYIZ VİRÜS MİRÜS DİNLEMEYİZ
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TÜRK:Adamlara tiner bişey yapmıyor korona nedir
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TİNERCİ NİYO:Bunlar coronodanda beter
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