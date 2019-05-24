24.05.2019 22:36
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Beşiktaşlı Taraftarlardan Abdullah Avcı Tepkisi

Beşiktaş-Kasımpaşa maçında siyah-beyazlı taraftarlar göreve gelmesi muhtemel isimlerden Abdullah Avcı'yı protesto ederken, Sergen Yalçın lehine tezahürat yaptı.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, Kasımpaşa maçıyla birlikte siyah-beyazlı camiadaki kariyerini noktalarken, gözler Güneş'in yerine göreve gelecek olan teknik direktörde. Beşiktaş'ta bu görev için Abdullah Avcı, Okan Buruk, Tayfun Korkut ve Lucescu isimleri geçerken, taraftarlar Sergen Yalçın lehine tezahüratta bulundu.

"ABDULLAH AVCI YERE YATSANA"

Özellikle hafta içinde siyah-beyazlı ekibin Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'yla anlaştığı yönünde haberlerin çıkması üzerine, Beşiktaş tribünleri 'Abdullah Avcı yere yatsana' diyerek tempo tuttu ve bu ismin takımın başına gelmesini istemediklerini belirtti.

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Kaynak: İHA


YORUMLAR (7)
CARSİ: Bilicin adi da geciyor hayat why not
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GS: Boşuna para harcamayı Boşuna heveslenmeyin Şampiyonluğa Kral ambargosu koyuldu Okadar :) Ezik jimnastik Ezik bahçe Kuşlar cik cik :)))))))))
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  • 1903 : Yürügit şikeciler kabadayı küstah çirkef adamı parator yaptınız sizin gibi eziklere böylesi yakışır şikeciler sizi
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KARTALİZMA: bize yere yatan değil, SALDIRAN teknik direktör lazım. hakkımızı savunabilecek, yılmayacak, takımı geride oynatmayacak, saçma sapan futbolcuları takımda tutmayacak adam lazım. onun adı SERGEN YALÇIN.
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ARİF: Guti takimin basinda
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