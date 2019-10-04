Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı ve Lens'e protesto

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta dün akşam hüzün vardı. Wolverhampton karşısında alınan yenilgi sonrasında taraftarlar maç sonu Abdullah Avcı için "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratı yaptı. Maçta kötü performans sergileyenlerden olan Lens de oyundan çıkarken ıslıklandı.

GRUPTA SON SIRADA

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

"ABDULLAH AVCI YERE YATSANA"

Beşiktaşlı taraftarlar, lig ve Avrupa'da istenilen sonuçları alamayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti. Wolverhampton karşısında 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Abdullah Avcı yere yatsana" ve "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı.

LENS ÇIKARKEN ISLIKLANDI, VIDA DEVREYE GİRDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.