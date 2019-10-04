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Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı ve Lens'e protesto

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2. hafta maçında evinde Wolverhampton Wanderers'a 90+3. dakikada yediği golle 1-0 mağlup oldu. Maç sonrası Abdullah Avcı ve Lens'e protesto vardı.

04.10.2019 09:40

Bu sezon hem Süper Lig hem de Avrupa'da istenilen sonuçları alamayan Beşiktaş'ta dün akşam hüzün vardı. Wolverhampton karşısında alınan yenilgi sonrasında taraftarlar maç sonu Abdullah Avcı için "Abdullah Avcı yere yatsana" tezahüratı yaptı. Maçta kötü performans sergileyenlerden olan Lens de oyundan çıkarken ıslıklandı.

GRUPTA SON SIRADA

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nun 2. haftasında İngiliz ekibi Wolverhampton Wanderers'a sahasında 1-0 yenilen siyah-beyazlı takım, bu kulvardaki ikinci maçını da kaybetti. Slovan Bratislava'dan sonra Wolverhampton Wanderers karşısında da mağlup olan Beşiktaş, grupta son sırada yer aldı.

"ABDULLAH AVCI YERE YATSANA"

Beşiktaşlı taraftarlar, lig ve Avrupa'da istenilen sonuçları alamayan Teknik Direktör Abdullah Avcı'yı protesto etti. Wolverhampton karşısında 90+3. dakikada gelen golünün ardından siyah-beyazlı taraftarlar, "Abdullah Avcı yere yatsana" ve "Söylesene bize hoca takım niye oynamıyor" şeklinde tezahürat yaptı. Bir grup taraftar da Abdullah Avcı'yı istifaya çağırdı.

LENS ÇIKARKEN ISLIKLANDI, VIDA DEVREYE GİRDİ

Karşılaşmanın 84. dakikasında yerini Gökhan Gönül'e bırakan Jeremain Lens oyundan çıkarken, tribünlerden yükselen ıslığı kaptan olarak sahaya çıkan Domagoj Vida engelledi. Hırvat futbolcu, ıslıklama esnasında tribünlere dönerek sakin olmalarını işaret etti.

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Ligde küme düşme potasında, AvrupaLigde küme düşme potasında, Avrupa'da sonuncu! İşte Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ı

Beşiktaşlı taraftarlardan Abdullah Avcı ve Lens'e protesto

Abdullah Avcı, Beşiktaş, Avrupa, Spor

YORUMLAR(20)
FENERLİBAHÇELİ34:Bu Haberle İlgili Yorumunuzu YazınLens, Gökhan ve Caner en iyi dönemlerini Fenerbahçede geçirdiler. Gökhan uzun yıllar, Caner 1-2 senelik bir dönem, Lens de 1-2 aylık bir lig ve Avrupa kupası dönemi. Ondan sonra gönderildiler. Niye kızıyorsunuz ki, Lens zaten bu kadar.
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SAMANYOLU:Gelde arama Telisca yı
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DÜŞÜNEN İNSAN:defol artık
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KOMEDİ:geçen yıl fenere gülenleri alalım buraya :). . Abdullah avcı başarılı olsaydı son 2 sezonun şampiyonu başakşehir olurdu!!!.
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BRÜTÜS:Başkanın eseri 2 kişi. Sadece onlar da değil, takımın yarısı kaliteli isimlerle değiştirilmeli
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MEMET33:ÜZÜLECEK BİRŞEY YOK, BU HAFTA AVRUPADA PUAN KAYBETMEYEN TEK TAKIM FENERBAHÇE, ONUNDA RAKİBİ TARSUS İDMANYURDU. RENKDAŞDIR ARKADAŞLAR.
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ATGAŞEHİRLİ:Bu fener daha turu geçemeden eleniyordu, vardamı ne. Ulen değişikler Trabzonspor sparta prag ve AEK gibi uefanın gediklisi takımları yenerek geldi, o puanlar bahçıvana gitmedi. Siz büyüksünüzye gs ile dediğinize göre, yıllardır ne b. k yediniz ülke sıralamada 10 larda dolanıyor. Balon takımlar sizi.
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KOMEDİ:en azından gidip rezil olmuyoruz oralarda :) düşün bakalım neden 8taş diyorlar size yavrucan.
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KENAN:MEKANINI SAHİBİ GELİP REZİL EDİP DÜŞÜRDÜĞÜNÜZ PUANLARI TOPLAYACAK 4 TAKIM GALİBİYET YOK OLMAZSANIZ DAHA İYİ
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MAHONİ:SEN KİMSİN LA HANGİ KUPAYI ALDIN DA BENİM ANTRENÖRLÜĞÜM SORGULANAMAZ DİYOSUN SEN EGOSU ŞİŞİK Bİ HERİFSİN NEYMİŞ EFENDİM BELEDİYE DESTEKLİ TAKIMI ŞAMPİYONLUĞA OYNATMIŞMIŞ SEN ONU KÜLAHIMA ANLAT HATİCEYE DEĞİL NETİCEYE BAKARLAR FUTBOLDA
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