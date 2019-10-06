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Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a: Bana bir masal anlat Fikret!

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı öncesinde Başkan Fikret Orman aleyhine, "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun" diye bağırdı.

06.10.2019 16:33

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, lider Alanyaspor'u sahasında konuk ediyor. Mücadeleyi Arda Kardeşler yönetiyor. Siyah-beyazlı taraftarlar da Başkan Fikret Orman aleyhine tezahüratlarını sürdürüyor.

Beşiktaşlı taraftarlar, Alanyaspor maçı öncesinde "Bana bir masal anlat Fikret, içinde yalanlar olsun" diye bağırdı. Bilindiği üzere taraftarlar, uzun süredir Fikret Orman'ı istifaya çağırıyor.

N'KOUDOU VE DİABY KADROYA DÖNDÜ

Beşiktaş'ta Wolverhampton mücadelesinde forma giyemeyen N'Koudou ve Diaby, Alanyaspor maçında kadroya tekrardan döndü. Wolverhampton maçı öncesinde şiddetli migren ağrısı yaşadığı için son anda kadrodan çıkartılan N'Koudou ilk 11'de forma şansı buldu. Yine aynı maç öncesinde bulantı ve kusma şikayetleri sebebiyle kadroda yer almayan Diaby ise yedek kulübesinde yer aldı.

Beşiktaşlı taraftarlardan Fikret Orman'a: Bana bir masal anlat Fikret!

Aytemiz Alanyaspor, Fikret Orman, Beşiktaş, Spor

YORUMLAR(6)
BURAK:Bunlar çapulcu sürüsü , çarşı marşı hikaye.
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AYSİMA:BURAK YILMAZ''A DA NELER DİYORLARDI ŞİMDİ FAVORİ GOLCÜLERİ OLDU.
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ADINIZI YAZINYOLCU:YARIN ÖBÜR GÜN EFSANE BAŞKAN DERLER ARDINDAN
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SERDİM:ŞİMDİ DE ÖYLE OLDU DEĞİL Mİ SAYIN BJK TARAFTARLARI?
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BU GANADLILARDA FİKO AZZO HAYRANI:iKiSiDE KUS BEYiNLi TAKIM VEDE UYUZ TARAFTARLARINI DAHASI KLüBLERiNi BATTIRDI DAHADA UYANMIYORLAR AZZODAN KURTULAN FENEVE SiMDiLERDE KUMARBAZ CAMBAZI KUZUCUK ALiS
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