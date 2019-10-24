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Beşiktaşlı taraftarlardan Oğuzhan Özyakup'a sert tepki

Beşiktaş'ta Braga karşısında beklenen performansın altında kalan ve Portekiz ekibinin attığı ilk golde hatalı pas veren Oğuzhan'a oyundan çıkarken taraftarlar tepki gösterdi.

24.10.2019 21:28

UEFA Avrupa Ligi'nde Braga'yı konuk eden Beşiktaş'ta performansı beklenenin altında kalan Oğuzhan Özyakup'a siyah-beyazlı tribünler tepki gösterdi.

YERİNİ KARTAL'A BIRAKTI

Portekiz ekibinin 38. dakikada bulduğu golde verdiği hatalı pasla konuk ekibin pozisyon yakalamasına sebep veren ve 61 dakika boyunca bekleneni veremeyen Oğuzhan Özyakup, yerini genç oyuncu Kartal Kayra Yılmaz'a bıraktı. Siyah-beyazlı tribünler oyundan çıkan Oğuzhan'ı protesto ederken genç Kartal'ı ise alkışladı.

NECİP VE CANER'E ISLIKLI PROTESTO

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar, Caner Erkin ve Necip Uysal'ı da ıslıkladı.

Beşiktaşlı taraftarlardan Oğuzhan Özyakup'a sert tepki

Oğuzhan Özyakup, Portekiz, Beşiktaş, Kartal, Spor

YORUMLAR (6)
FENER:HAHHAHAHAAHA BETER OLUN İNŞ GEÇEN SENE FENERBAHÇELE DALGA GEÇERKEN İYİYDİ DEMİ sekiztaşşşş hahahhahahahaha
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BLACK SWORD:Necip Oğuzhan yıllardan beri bjk de ve hala parlayacak, bunlar ne iş yapıyor bilen varmı, sakat veli bile necip ten daha faydalı oldu bjkde ve oynamadığı sezonun parasını bile reddetti!
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NİŞANTAŞISPORLU APTİŞ, DÜDÜKLE KAÇMİŞ:Aptiş denen şahıs, faal futbol yaşamını Alt Liglerde tamamlamış, birilerinin tanıdığı için biraz şişirildi. Fazla havaya girince, kendi başına ne yapabilirim macerasını denedi. . Erol, can suyu vermesey di galiba Ümraniye yolu bitmişti Olmayınca olmuyor, Hiçbir dönem OKAN ayarında bir futbolcu olamadı. . Erol, Orhan seviyesini de göremedi. . . Lütfen, fayton çekicisinin, Tır çekmesini eklemeyin. .
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...:Düdükle kaçan Fikoprens, belkide Okan Hocanın maçını izlemeye gitmiş olamaz mı ? Aptiş, ne zaman yolcu ?
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DÜŞÜNEN İNSAN:takımın salaklardan acil kurtulması lazım yoksa maç kazanamayacaklar başta abdullah avcı
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VATANDAŞ:Yazıklar olsun size daha diyecek birşey bulamıyorum
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