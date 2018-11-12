12 Kasım 2018, 10:38
»»

Beşiktaşlı Tolgay Arslan, Devre Arasında Yemek Yediği İçin Kadro Dışı Kaldı

Beşiktaş'ta forma giyen Tolgay Arslan'ın, Başakşehir maçının devre arasında ısınmak yerine yemek yediği için kadro dışı kaldığı ortaya çıktı.

Bu sezon sergilediği kötü performansla zirvenin 9 puan gerisinde kalan Beşiktaş'ta Tolgay Arslan krizi yaşanıyor. Sivasspor mücadelesinin kadrosuna alınmayan Tolgay Arslan'ın Şenol Güneş'le kavga ettiği iddia edildi.

DEVRE ARASINDA YEMEK YEDİ

A Spor'un haberine göre, Tolgay Arslan Başakşehir maçının devre arasında ısınması gereken zamanda yemek yemesi ve bu konuyla ilgili Şenol Güneş'le kavga etmesi sebebiyle kadro dışı bırakıldı.

Geçtiğimiz hafta Başakşehir'e 1-0 kaybeden Beşiktaş, dün de sahasında Sivaspor'a 2-1 yenildi.

Şenol Güneş,Başakşehir,Beşiktaş
12 Kasım 2018 Pazartesi 10:38



YORUMLAR (40)
ALAYINIZA BEŞİKTAŞ: işiniz gücünüz eyyam. algıcı medya!!
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ALİ: kartalı fena yoldular.
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN: yemegin dedikodusu olurmu
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
ADANA: açken sen sen değilsin adana söylemiştir umarım
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
İDDİA: futbol yok ortada iddia var .
Yayından Kaldır
8 0
Cevap yaz
Tüm 40 yorumu okumak için tıklayın