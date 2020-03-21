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Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması

SPOR Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklamasıŞener Özbayraklı Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebilirizUmut Nayir Yetkililerin ve makamların direktiflerine uyalımİbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)Beşiktaşlı futbolcu...

21.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:19
SPOR Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması
Şener Özbayraklı Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz
Umut Nayir Yetkililerin ve makamların direktiflerine uyalım
İbrahim ALİOĞLU İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut Nayir ve Galatasaray'ın milli oyuncusu Şener Özbayraklı, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs hakkında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. İki futbolcu da hijyenin önemine değinirken yetkili makamların uyarılarına uyulması gerekildiğine dikkati çekti.
ŞENER ÖZBAYRAKLI BİR ÖMÜR SEVDİKLERİMİZLE GÖRÜŞEBİLMEMİZ İÇİN BİR SÜRE KÜSEBİLİRİZ
Galatasaraylı futbolcu Şener Özbayraklı, sevdiklerimizi korumak için onlarla görüşemeye ara verelim mesajı verirken, Sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz ve zor bir süreçten geçiyoruz. Sadece kendimizi değil, ailemizi, sevdiklerimizi ve tüm insanları düşünmemiz gerekiyor. Nasıl önlem alınması gerektiğine yönelik bilgilendirmeler yapıldı, bunlara özen gösterelim. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için bir süre küsebiliriz dedi.
UMUT NAYİR YETKİLİLERİN VE MAKAMLARIN DİREKTİFLERİNE UYALIM
Beşiktaşlı futbolcu Mehmet Umut Nayir, koronovirüs için yetkili makamların belirlediği kurallara uymanın önemini dile getirirerek, Dünya çapındaki bir salgın nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Yakın zamanda ülkemizde de artış göstermeye başladı. Liglerin ertelenmesiyle bir sporcularda sosyal izolasyona girdik ve mümkün olduğunda dışarıya çıkmamaya çalışıyoruz. Bireysel ve çevremizde insanlarında hijyenine dikkat etmeye çalışıyoruz. Bilinçli olalım. Özellikle devlet yetkililerinin ve makamlarının paylaştığı direktiflere uyalım ki bu salgın büyümesin, üstesinden birlikte gelelim. Buna yürekten inanıyorum. Kendinize ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Dışarıya çıkmayın. Sağlıkla kalın diye konuştu.
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Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı’dan koronavirüs için birlik açıklaması

Kaynak: DHA

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Beşiktaşlı Umut Nayir ve Galatasaraylı Şener Özbayraklı'dan koronavirüs için birlik açıklaması
Etiketler : Mehmet Umut Nayir, Şener Özbayraklı, DHA, Güncel

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