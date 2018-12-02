Beşiktaşlı Vida'nın Eline Çarpan Top, Galatasaraylıları Çıldırttı

Spor Toto Süper Ligin 14. haftasında Beşiktaş, derbi mücadelesinde Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele, siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken yaşanan bir pozisyon maça damga vurdu.
Beşiktaş ceza sahası içinde yaşanan hava topu mücadelesinde top sekti, Medel'in vuruşunda Vida'nın eline çarparak ceza sahasının dışına çıktı.
VAR'A GİTTİ, KARARINI DEĞİŞTİRMEDİ
Bu pozisyonun ardından Galatasaraylı futbolcular itiraz ederken Cüneyt Çakır VAR'a gitti.Çakır, pozisyonu izledikten sonra kararını değiştirmezken oyunu devam ettirdi.
Cüneyt Çakır,Galatasaray,Beşiktaş
02 Aralık 2018 Pazar 21:01