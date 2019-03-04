04 Mart 2019, 13:54
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Beşiktaşlı Domagoj Vida'ya Milli Davet

Beşiktaşlı Domagoj Vida

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Dalic, EURO 2020 elemelerinde Azerbaycan ve Macaristan ile oynanacak karşılaşmaların kadrosuna Beşiktaşlı Vida'yı da dahil etti.

Beşiktaş forması giyen Hırvat futbolcu Domagoj Vida, ülkesinin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) elemelerinde Azerbaycan ve Macaristan ile oynayacağı maçların aday kadrosuna çağrıldı.

Hırvatistan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, EURO 2020 Elemeleri E Grubu'nda sahasında Azerbaycan ve deplasmanda Macaristan ile oynayacakları maçların aday kadrosunu belirledi.

Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Vida'nın da yer aldığı Hırvatistan'ın aday kadrosu şöyle:

Hırvatistan, 21 Mart'ta Azerbaycan ile sahasında karşılaştıktan sonra 24 Mart'ta Macaristan'a konuk olacak.

Spor
Kaynak: AA


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