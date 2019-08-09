Haberler» 3. Sayfa» Haber

Beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Samsun'da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

09.08.2019 15:45 Beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Samsun'da yattığı beşikte boynuna eşarp dolanan 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar evlerinde yattığı beşikte düşmemesi için belinden bağlı olduğu eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kaldı. Annesi tarafından fark edilen Ertuğrul Efe Uçar, Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Ertuğrul Efe Uçar Samsun'daki hastanede hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, EFE, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
16:10   Yanan traktörü orman arazözü söndürdü
16:07   Kurban Bayramı öncesinde Çamlıca Gişeler'de sıkı trafik denetimi
16:06   Ayçekirdeği kabukları cayır cayır yandı
16:04   FETÖ'nün örgüt evinde yakalanan şahıs tutuklandı
16:03   Sinan Akçıl'a 15 bin TL'lik borç davası
16:02   Jandarmadan uyuşturucu partisine baskın
15:57   Bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı