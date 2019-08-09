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Beşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldü

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde uyurken düşmemesi için beşiğin üzerine bağlanan eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar, hayatını kaybetti.

09.08.2019 17:19 Beşikte boynuna eşarp dolanan Ertuğrul bebek öldü
SAMSUN'un Vezirköprü ilçesinde uyurken düşmemesi için beşiğin üzerine bağlanan eşarbın boynuna dolanması sonucu nefessiz kalan 1,5 yaşındaki Ertuğrul Efe Uçar, hayatını kaybetti.
?Olay, Vezirköprü ilçesi Habibfaki Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesi, Ertuğrul Efe Uçar'ın yatarken düşmemesi için beşiğin üzerine eşarp bağladı. Bir süre sonra eşarp, uyurken sağa sola dönen Ertuğrul Efe'nin boynuna dolandı. Oğlunun nefessiz kaldığını fark eden Kuddisi Uçar, Ertuğrul Efe'yi Vezirköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilen minik Ertuğrul Efe, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Ertuğrul Efe Uçar, bugün ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Habibfaki Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.



Vezirköprü, Samsun, EFE, Güncel

Kaynak: DHA

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