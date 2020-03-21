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Beşiktş: "13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları...

Beşiktş: "13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu...

21.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:08
Beşiktş:
Beşiktş: "13 gün önce sahamızda karşılaştığımız Fenerbahçe Beko Basketbol Takımının bazı sporcuları ile idari çalışanlarında korona virüs belirtilerine rastlanmasının ardından kamuoyunda oluşabilecek spekülasyonların önüne geçmek adına, takımımızın sporcuları, teknik ve idari kadrosu ile çalışanlarında, korona virüs belirtilerine rastlanmadığını ve ekibimizde bu belirtileri gösteren kimsenin olmadığını ifade ederiz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Malcolm Thomas, basketbol, Spor

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