Haberler » Ekonomi » Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu

Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu

Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışmaları yapılması planlandığı için bugünden itibaren ithalat başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi.

26.10.2019 13:10Besilik sığır ithalatı başvuruları durduruldu
Besilik sığır ithalatı uygulama talimatı ve teknik şartnamesinde düzenleme çalışmaları yapılması planlandığı için bugünden itibaren ithalat başvurusu kabul edilmeyeceği bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruda, ülkede hayvancılığın sürdürülebilirliği ile arz ve talebin dengelenmesi amacıyla yıl içerisinde, bir program dahilinde, talimat ve şartnameye uygun olarak besilik sığır ithalatı yapıldığı ifade edildi.
Duyuruda, söz konusu talimat ve teknik şartnamede düzenleme çalışmaları yapılacağından bugünden itibaren başvuru kabul edilmeyeceği kaydedildi.

Ekonomi

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Haberleri
15:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda
15:08 Karadeniz'de "Zargana" balıkçıların yüzünü güldürdü
14:54 "Rusya'ya 280 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım yapıldı"
14:29 Çavuşoğlu: Almanya'nın müttefiklik ruhuna uygun davranmasını bekliyoruz
14:20 Spot piyasada elektrik fiyatları
14:02 Spot piyasada doğal gaz fiyatları
13:54 1010 Kaşif Projesi gençlere kodlama öğretiyor
26.10.2019 16:16:50