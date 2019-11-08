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"Beşinci Haremi Şerif Diyarbekir Ulu Cami Külliyesi" kitabı imza günü

Yazar Abdulaziz Yatkın'ın kaleme aldığı "Beşinci Haremi Şerif Diyarbekir Ulu Cami Külliyesi" adlı kitabı için imza günü gerçekleştirdi.

08.11.2019 17:24 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:24
Yazar Abdulaziz Yatkın'ın kaleme aldığı "Beşinci Haremi Şerif Diyarbekir Ulu Cami Külliyesi" adlı kitabı için imza günü gerçekleştirdi.
Ulu Cami avlusundaki imza gününde kitabı alan çok sayıda vatandaş, yazar Yatkın'a imzalattırdı.
Kitaba ilişkin bilgi veren Yatkın, 18. kitabında tarihi Ulu Cami'nin 3 bin 400 yıllık tarihini ele aldığını söyledi.
Uzun yıllar Osmanlı arşivlerinden topladığı bilgi ve belgelere kitabında yer verdiğini anlatan Yatkın şöyle konuştu:
"Eskiden beridir burada görev alan alimler, müderisler ve müftülerin isimlerini de kitabımda kaydettim. Her dönemin ayrı ayrı özellikleri var. Kitap çok yönlü olarak 10 yıllık bir çalışmadır. Camiye ilişkin ilk kitap çalışmasıdır. İmza gününde büyük bir kalabalık gördüm. Bu durum halkımızın Ulu Cami'ye olan ilgisini gösteriyor."

Güncel

Kaynak: AA

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