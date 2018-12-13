Beşinci Kattan Düşen Çocuğu, Zemine Çarpmak Üzereyken Yakaladılar

13 Aralık 2018 Perşembe 17:06



13 Aralık 2018 Perşembe 17:06

– Rusya'da kaydedilen bir görüntü yürekleri ağza getiriyor. Annesinin markette bulunduğu 5'inci kattaki dairenin camından sarkan 5 yaşındaki çocuğu fark eden bir kadın yardım isteyince, yoldan geçen 2 kişi binanın altına koştu.Kadının, çocuğun bulunduğu daire sahiplerini ikaz etmek için binaya girdiği sırada, 2 adam kollarını açarak çocuğun düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı.Apartmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, iki adamın aşağı düşmekte olan çocuğu havada yakaladıkları görülüyor. Çocuğu yakaladıktan sonra adamlardan birinin bileğini tutarak acıyla kıvrandığı görülüyor.